Российский бизнесмен продает армянский клуб из-за травли

По его словам, более двух лет он и футбольный клуб «Пюник» боролись с бесчинством, агрессией и некомпетентностью руководителей федерации футбола. «За последние четыре года пять клубов только высшей лиги и шесть крупных инвесторов покинули армянский футбол, заявив о невозможности работать с некомпетентным руководством федерации. К сожалению, к такому же выводу пришел и я. Это очень болезненное для меня, но взвешенное решение, так как я действительно не вижу смысла продолжать работу в такой нездоровой атмосфере. Я уверен, что найдутся люди, заинтересованные в продолжении славной истории футбольного клуба “Пюник”, который за последние годы не только добился высоких результатов, но и стал широко известен в Армении и за ее пределами», — заявил Согомонян.