Российский бизнесмен продает армянский клуб из-за травли

ЕРЕВАН, 18 сен — РИА Новости. Российский предприниматель Артур Согомонян сообщил, что принял решение выставить на продажу один из самых титулованных армянских футбольных клубов, ереванский «Пюник», из-за травли со стороны руководства федерации футбола республики.
«Я долго думал и принял решение выставить футбольный клуб “Пюник” на продажу и покинуть профессиональный армянский футбол. Главная и единственная причина — это травля со стороны руководства федерации футбола, которая продолжается уже более двух лет. К сожалению, ситуация давно вышла за рамки профессиональной этики и здравого смысла и превратилась в личное противостояние, что сильно вредит и команде, и болельщикам, и академии, и, самое главное, репутации армянского футбола», — заявил Согомонян в видеообращении к болельщикам клуба.
По его словам, более двух лет он и футбольный клуб «Пюник» боролись с бесчинством, агрессией и некомпетентностью руководителей федерации футбола. «За последние четыре года пять клубов только высшей лиги и шесть крупных инвесторов покинули армянский футбол, заявив о невозможности работать с некомпетентным руководством федерации. К сожалению, к такому же выводу пришел и я. Это очень болезненное для меня, но взвешенное решение, так как я действительно не вижу смысла продолжать работу в такой нездоровой атмосфере. Я уверен, что найдутся люди, заинтересованные в продолжении славной истории футбольного клуба “Пюник”, который за последние годы не только добился высоких результатов, но и стал широко известен в Армении и за ее пределами», — заявил Согомонян.
Родителей и учеников футбольной академии «Пюник» он заверил, что продолжит инвестировать в развитие проекта. «Все наши ученики продолжат выступать в своих возрастных категориях. Я не ухожу из армянского спорта и продолжу свои инвестиции, так как считаю, что развитие спорта очень важно для нашей республики. Готов буду вернуться в футбол, когда сменится руководство федерации и придут люди, действительно заинтересованные в развитии футбола в Армении», — отметил Согомонян.
Клуб «Пюник» является 16-кратным чемпионом Армении, восьмикратным обладателем Кубка страны. Команда десять раз завоевывала Суперкубок Армении.