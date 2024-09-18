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Скалони о Месси и Ди Марии: «Они незаменимы, без шансов. Искать замену Анхелю было бы ошибкой, такого игрока не существует. Аргентина попробует играть по-другому без него»

Напомним, 36-летний Ди Мария закончил международную карьеру после Кубка Америки этим летом.

Источник: Sports

«Они незаменимы. Это не те игроки, которых можно заменить, это невозможно. Без шансов, и Фидео (“Лапша” — прозвище Ди Марии — Спортс»"), и Лео — уникальные игроки.

В случае с Фидео мы не будем искать замену. Было бы ошибкой искать игрока, который способен делать то же самое, его не существует.

Он давал нам ширину и справа, и слева, это правда. Мы постараемся найти игрока, который сможет обеспечить эту ширину. Затем дуэли, он понимал игру и выбирался из тупиковых ситуаций, только у него это получалось так невероятно.

Я не говорю, что команда должна перестроиться, но почему бы не сыграть по-другому, раз Анхеля нет", — заявил главный тренер сборной Аргентины в интервью Clank!.