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Де Поль о Месси: «Он только вернулся и дважды забил. 37-летний футболист, не игравший с Кубка Америки из-за проблем с лодыжкой, все еще сильно выделяется на фоне остальных»

В воскресенье форвард «Интер Майами» сделал дубль и голевую передачу в матче МЛС с «Филадельфией» (3:1). Это была его первая игра после травмы, из-за которой он не выходил на поле с июля.
Источник: Sports

— Месси только что вернулся на поле и забил два гола. 37-летний футболист, который не играл с Кубка Америки из-за проблем с лодыжкой, возвращается и все еще сильно выделяется на фоне остальных. Так что я надеюсь, что мы сможем наслаждаться им еще много лет, для меня это удовольствие.

— Будет ли он на чемпионате мира 2026 года?

— Будем надеяться. По правде говоря, я думаю, что даже он сам пока не знает. Я думаю, это будет зависеть от его физического самочувствия. Очевидно, мы надеемся на это, потому что, как я уже сказал, он очень, очень важен не только на поле, но и за его пределами, — сказал полузащитник сборной Аргентины и «Атлетико» в интервью CNN Espana.