Де Поль о Месси: «Он только вернулся и дважды забил. 37-летний футболист, не игравший с Кубка Америки из-за проблем с лодыжкой, все еще сильно выделяется на фоне остальных»

— Будем надеяться. По правде говоря, я думаю, что даже он сам пока не знает. Я думаю, это будет зависеть от его физического самочувствия. Очевидно, мы надеемся на это, потому что, как я уже сказал, он очень, очень важен не только на поле, но и за его пределами, — сказал полузащитник сборной Аргентины и «Атлетико» в интервью CNN Espana.