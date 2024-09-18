Оби Микел о Холанде: «Машина, но его не было видно в важных матчах в прошлом сезоне. Хочу, чтобы Эрлинг проявлял себя в них, как Месси»

«Он забивает голы, очень много голов, но я хочу видеть, как он делает это в важных матчах — например, с “Арсеналом” в воскресенье. Я хочу, чтобы он проявлял себя в важных матчах и играл ключевую роль в них. Чтобы он забил один или два гола, сделал хет-трик, хоть что-нибудь.
В этом сезоне, я думаю, его игра в целом стала намного лучше, чем в прошлом. Я хочу, чтобы он проявил себя в важном матче в воскресенье, как это делал Месси.
Я думаю, игроков судят по тому, как они проявляют себя в важных матчах. В прошлом сезоне его не было видно в важных матчах «Сити».
Да, он машина, он забивает голы, он великолепен в своем деле. Без сомнения, с этим никто не спорит. Но мы хотим чаще видеть такое в важных играх, и, надеюсь, мы сможем увидеть это в этом сезоне«, — сказал бывший полузащитник “Челси” в эфире beIN Sports.