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Хабиб и Махачев посетили матч махачкалинского «Динамо» в Кубке России

Бывший и нынешний чемпионы UFC в легком весе стали гостями матча группового этапа Кубка России между махачкалинским и московским «Динамо».

Чимаев − о заочном конфликте с Хабибом: «Мне не нравились сравнения, и я близко воспринял, когда сказали, что он меня размажет».

Махачев о Медиалиге: «Там такой уровень, что очень опасно. Я играл с любителями и кисть травмировал».