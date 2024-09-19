Поднебесный уровень: как Слуцкий продолжает покорять Китай

— Мне не нравится необразованность людей, если ты чего-то не знаешь — это не значит, что это плохо, — отмечал Слуцкий. — Ты идешь в китайскую лигу, где средняя посещаемость — 40 тыс. человек на матче, футбол там невероятно популярен. Моя узнаваемость в Китае намного выше, чем в России, — даже когда я был тренером сборной. База «Шанхай Шэньхуа» — лучшая из всех, где я работал. Уровень научно-технического обеспечения, подхода — вообще небо и земля. Такие технологии, которые там применяются в футболе, я не видел даже в Европе. Сейчас мы будем играть в Азиатской лиге чемпионов — это большое крутое соревнование…