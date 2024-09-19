Поднебесный уровень: как Слуцкий продолжает покорять Китай

Дебютный сезон Леонида Слуцкого в Китае проходит очень хорошо. Российский специалист уверенно шагает на дистанции: 20 побед в 25 матчах (при одном поражении) — серьезная заявка на то, чтобы сделать «Шанхай Шэньхуа» чемпионом страны впервые с 1995 года и во второй раз в истории. Помимо этого, клуб удачно начал и лигочемпионскую кампанию. На этой неделе в первом туре общего этапа Лиги чемпионов Азии был обыгран южнокорейский «Пхохан» (4:1). Причем до 64-й минуты китайская команда проигрывала 0:1. А дальше — четыре гола за 20 минут.
Бодрый старт
Бывший главный тренер сборной России сходу начал давать результат — под руководством Слуцкого «Шанхай» начал чемпионат китайской Суперлиги с пяти побед подряд. А первое (и пока единственное) поражение в сезоне «синие дьяволы» потерпели лишь в 21-м туре, уступив «Бейцзин Гоань» (1:2). Да и то шанхайцы пропустили второй мяч на седьмой добавленной к матчу минуте. До сохранения ничейного исхода не хватило совсем чуть-чуть.
Моя узнаваемость в Китае намного выше, чем в России, — даже когда я был тренером сборной.
Символично, но пока именно этих трех очков, потерянных в игре с «Бейцзинем», не хватает, чтобы являться единоличным лидером чемпионата. На первой строчке располагается другой шанхайский коллектив — «Шанхай Порт». С ним, кстати, «Шэньхуа» уже дважды сыграл в чемпионате и ни разу не уступил — 1:1 в гостях и 3:1 на своем поле. И те же «красные орлы» были обыграны командой Слуцкого в матче за Суперкубок Китая в феврале 2024 года. Этот трофей стал для российского тренера первым на китайской земле.
Несмотря на хорошие результаты, некоторые болельщики и эксперты критикуют Слуцкого за столь экзотический вариант продолжения тренерской карьеры. Мол, уровень игроков слабый, конкуренция ниже, а значит можно пройти чемпионат буквально «на одной ноге». В частности, касательно игроков Слуцкий возразил в интервью «Известиям».
— Очень относительная история, — заявил специалист. — Мое мнение и мнение Василия Березуцкого: два центральных защитника «Шанхай Шэньхуа» сильнее, чем любой российский защитник. Но в других амплуа есть российские футболисты выше уровнем. Если встретятся сборные России и Китая, то Россия, наверное, сильнее. Но разница не будет слишком большой. Думаю, визуально заметить ее не получится. Например, Китай играл с Южной Кореей на равных.
А на тему целесообразности переезда в Китай на тренерскую должность он высказался так.
— Мне не нравится необразованность людей, если ты чего-то не знаешь — это не значит, что это плохо, — отмечал Слуцкий. — Ты идешь в китайскую лигу, где средняя посещаемость — 40 тыс. человек на матче, футбол там невероятно популярен. Моя узнаваемость в Китае намного выше, чем в России, — даже когда я был тренером сборной. База «Шанхай Шэньхуа» — лучшая из всех, где я работал. Уровень научно-технического обеспечения, подхода — вообще небо и земля. Такие технологии, которые там применяются в футболе, я не видел даже в Европе. Сейчас мы будем играть в Азиатской лиге чемпионов — это большое крутое соревнование…
В ожидании осечки
С учетом чемпионата, кубка и суперкубка Китая, а также азиатской Лиги чемпионов «Шанхай» Слуцкого одержал 25 побед в 30 матчах с общим счетом 77:20. И вряд ли Леонид Викторович намерен останавливаться на достигнутом. Впереди — главная цель: чемпионство. Но каковы шансы?
До конца чемпионата «Шэньхуа» предстоит сыграть с «Тяньцзинем» (на данный момент занимает 6-е место в чемпионате), «Циндао» (12), «Хэнанем» (8), «Шэньчжэнь Пэн Сити» (14) и «Чэнду» (3). С двумя из этих пяти соперников «Шанхай» уже терял очки (сыграв вничью с «Тяньцзинем» и «Чэнду»).
Что касается главного конкурента Слуцкого в борьбе за чемпионство, «Шанхай Порт», то им предстоит сразиться в оставшихся турах с «Чанчунем», «Циндао Вест Кост», «Чэнду», «Цанчжоу» и «Тяньцзинем». И каждого из этих соперников «Шанхай Порт» уже обыгрывал в первом круге.
Так что в этом плане, а также с учетом турнирного положения именно у «портовых» пока больше шансов стать чемпионами китайской Суперлиги. Хотя мы знаем, что в футболе есть место и сенсациям. Но главное — не всё сейчас зависит от команды Слуцкого. Нужна осечка конкурента.
— Если Слуцкий выиграет чемпионство или займет в итоге второе место, это будет серьезное достижение, — сказал «Известиям» бывший полузащитник сборной России Александр Самедов. — Многие недооценивают уровень чемпионата Китая. Там по-прежнему выступают много сильных легионеров, работают титулованные тренеры. Так что конкуренция там вполне серьезная, и результаты Леонида Викторовича стоит уважать.
И кстати, совсем скоро два «Шанхая» вновь сойдутся друг с другом, но уже на пути к Кубку Китайской футбольной ассоциации — в полуфинале. Так что при максимально удачном раскладе Слуцкий может рассчитывать на «золотой хет-трик» в первом же сезоне.
Автор: Алексей Михайлов