Тедеев о Дзюбе против «Факела»: «Создавал напряжение у ворот соперника, зацепился практически за все мячи. Сделал много полезного и для атаки, и для обороны»

— Слава богу, у Артема все хорошо. Он провел достаточно хороший матч — сделал много полезного и для атакующих действий, и для оборонительных, и на стандартных положениях. Было несколько эпизодов, когда он оказался в нужном месте в нужное время и отводил угрозу.