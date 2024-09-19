Платини предложил сократить составы футбольных команд до 10 игроков ради зрелищности

«Может быть, нам следует убрать по одному игроку из команд, играть 10 на 10. Состав футбольной команды включает 11 игроков с 1900 года, но тогда игроки меньше бегали, были не такими сильными и не такими быстрыми.



Может быть, сокращение количества игроков освободит пространство. Так или иначе, люди моего поколения не смотрят футбол так же часто. Они не видят себя в сегодняшней игре. Сейчас больше пасов, больше позиционных передач. Люди моего поколения привыкли к атакующему футболу. Сегодняшний футбол уже не так привлекателен», — цитирует Платини RMC.