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Платини предложил сократить составы футбольных команд до 10 игроков ради зрелищности

Легендарный французский футболист и бывший президент УЕФА Мишель Платини выступил с предложением насчет популяризации футбола.

Источник: Getty Images

«Может быть, нам следует убрать по одному игроку из команд, играть 10 на 10. Состав футбольной команды включает 11 игроков с 1900 года, но тогда игроки меньше бегали, были не такими сильными и не такими быстрыми.

Может быть, сокращение количества игроков освободит пространство. Так или иначе, люди моего поколения не смотрят футбол так же часто. Они не видят себя в сегодняшней игре. Сейчас больше пасов, больше позиционных передач. Люди моего поколения привыкли к атакующему футболу. Сегодняшний футбол уже не так привлекателен», — цитирует Платини RMC.