«Может быть, нам следует убрать по одному игроку из команд, играть 10 на 10. Состав футбольной команды включает 11 игроков с 1900 года, но тогда игроки меньше бегали, были не такими сильными и не такими быстрыми.
Может быть, сокращение количества игроков освободит пространство. Так или иначе, люди моего поколения не смотрят футбол так же часто. Они не видят себя в сегодняшней игре. Сейчас больше пасов, больше позиционных передач. Люди моего поколения привыкли к атакующему футболу. Сегодняшний футбол уже не так привлекателен», — цитирует Платини RMC.
Платини предложил сократить составы футбольных команд до 10 игроков ради зрелищности
Легендарный французский футболист и бывший президент УЕФА Мишель Платини выступил с предложением насчет популяризации футбола.
«Может быть, нам следует убрать по одному игроку из команд, играть 10 на 10. Состав футбольной команды включает 11 игроков с 1900 года, но тогда игроки меньше бегали, были не такими сильными и не такими быстрыми.