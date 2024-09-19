Легендарный вратарь России стал бездомным — он слишком доверял своей жене

— Счастливый брак строится на любви, уважении, заботе и поддержке. Сейчас понимаю, что один любил, а другой позволял любить. Фиг знает, когда исчезла взаимность. Долго считал, что все хорошо. Два года назад заметил, что все пропадает, а когда исчезло окончательно, понял, что не нужно никого мучить, — рассказывал Нигматуллин в интервью Sports.ru.