Легендарный вратарь России стал бездомным — он слишком доверял своей жене

Кто ж не знает Руслана Нигматуллина? В начале нулевых он был одним из главных ньюсмейкеров в российском футболе. Воспитанник казанской школы поиграл в «Спартаке», «Локомотиве» и ЦСКА, дважды ездил в Италию и был основным вратарем сборной на приснопамятном чемпионате мира 2002 года. После завершения карьеры Нигматуллин стал известным диджеем, телеведущим и спортивным менеджером, а также прославился своими стильными образами.
Но за всеми этими успехами кроются проблемы Руслана в личной жизни. Его многолетний брак дал трещину. А последствия развода больно ударили по материальному благополучию бывшего вратаря. Чего лишится Нигматуллин?
Фактически остался бездомным
Телеграм-канал Mash сообщил подробности бракоразводного процесса в семье Нигматуллиных. Руслан и его супруга Елена теперь официально разведены — соответствующий вердикт вынес Преображенский суд Москвы. Но имущественные вопросы остались неурегулированными. И вот тут начинается самое интересное.
Дело в том, что вся жилплощадь семейства Нигматуллиных была оформлена на Елену — квартира в Москве и дом в Майами, соседствующий с владениями Лионеля Месси. При разводе это имущество осталось с ней. Стоимость жилья поражает: по данным источника, московская квартира стоит 120 млн рублей, а американская — 850 тысяч долларов, или примерно 78 млн рублей по нынешнему курсу.
А вот Руслан фактически остался бездомным. Теперь за квадратные метры борются его юристы. Известно, что Елена получила досудебное извещение, в котором ее просят добровольно отдать половину бывшему мужу. Если она не согласится, то начнется новый виток судебных разбирательств.
Почему так получилось? Руслан честно признался: он слишком сильно доверял супруге и даже подумать не мог, что дело пойдет таким неприятным образом.
Не поддерживает связь с детьми
Брак Руслана и Елены Нигматуллиных был заключен еще в 1996 году. Пара познакомилась случайно: к футболисту в гости пришла девушка с подругой, и в нее спортсмен влюбился почти моментально. Уже через три дня они стали жить вместе, а спустя некоторое время поженились. В браке родились сыновья Руслан-младший и Марсель.
Проблемы в отношениях начались, когда семья Нигматуллиных переехала в США. Руслан заметил, что семья начинает распадаться, в 2022 году. Окончательное решение о разводе было принято годом позже. Ходили слухи, что брак распался из-за измены футболиста, но сам он опроверг эту информацию.
— Счастливый брак строится на любви, уважении, заботе и поддержке. Сейчас понимаю, что один любил, а другой позволял любить. Фиг знает, когда исчезла взаимность. Долго считал, что все хорошо. Два года назад заметил, что все пропадает, а когда исчезло окончательно, понял, что не нужно никого мучить, — рассказывал Нигматуллин в интервью Sports.ru.
С детьми Руслан практически не поддерживает связь. Для него это стало личной трагедией, но он старается относиться к этому философски. «Говорят, дети понимают родителей, только когда у них появляются свои дети. Но иногда бывает поздно. Это беспокоит, коробит душу, но что поделать? Слежу за ними на расстоянии», — признавался Нигматуллин.
Несмотря на тяжелый период в жизни, экс-футболист старается не унывать. В свои 49 он намерен найти вторую половину, чтобы не провести старость в одиночестве. Его уже видели в компании 21-летней модели.
Осталось только разобраться с жильем. А то как Нигматуллину налаживать личную жизнь, если нет крыши над головой?
Владимир Менес