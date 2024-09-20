«Миранчук забил в своем коронном стиле и на время затмил Месси». Семин о 1-м голе хавбека в МЛС

Алексея в составе команды хотел видеть ее тренер, Миранчук оправдывает все ожидания. Надо двигаться дальше, для этого у него есть все возможности. Этот гол действительно великолепен, его роль в этом важном матче была очень большой. Наверное, если Алексей забил, а Месси нет, то можно сказать, что Миранчук на время затмил Месси«, — сказал экс-тренер “Локомотива”.