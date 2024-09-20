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Павел Погребняк признался, что слишком рано завершил карьеру

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк ответил на вопрос об игровой карьере.

Источник: Чемпионат.com

— Вы играли до 37. Это тяжело?
 — Мне было прекрасно. Я тогда играл в «Урале». И тренер Матвеев поражался физической форме Погребняка, который выдерживает динамику и темп игры.

— Рановато закончили?
 — Думаю, да. Можно было ещё подвигаться, — сказал Погребняк в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Павел Погребняк завершил карьеру в 2021 году, сейчас ему 40 лет. Последним клубом нападающего был екатеринбургский «Урал». В составе «Зенита» он стал чемпионом России (2007), а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

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