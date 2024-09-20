Финал Межконтинентального кубка пройдет в Катаре 18 декабря

Последующие игры пройдут в Катаре. В третьем матче турнира 11 декабря мексиканская «Пачука», являющаяся обладателем североамериканского Кубка чемпионов КОНКАКАФ, встретится с победителем южноамериканского Кубка Либертадорес, который определится 30 ноября. Победители второго и третьего матчей определят финалиста 14 декабря, который 18 декабря сразится за трофей с мадридским «Реалом». Дата решающего матча приурочена к двухлетней годовщине финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, а также Национальному дню Катара.