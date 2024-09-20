Финал Межконтинентального кубка пройдет в Катаре 18 декабря

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Финал возрожденного Межконтинентального кубка с участием победителя Лиги чемпионов мадридского «Реала» пройдет в Катаре 18 декабря.
Межконтинентальный кубок пройдет впервые с 2004 года и будет состоять из пяти матчей. В первом матче 22 сентября победитель азиатской Лиги чемпионов «Аль-Айн» (ОАЭ) примет новозеландский «Окленд Сити», чемпиона Лиги чемпионов Конфедерации футбола Океании (OFC). Победитель 29 октября сыграет в Каире с чемпионом африканской Лиги чемпионов египетским «Аль-Ахли».
Последующие игры пройдут в Катаре. В третьем матче турнира 11 декабря мексиканская «Пачука», являющаяся обладателем североамериканского Кубка чемпионов КОНКАКАФ, встретится с победителем южноамериканского Кубка Либертадорес, который определится 30 ноября. Победители второго и третьего матчей определят финалиста 14 декабря, который 18 декабря сразится за трофей с мадридским «Реалом». Дата решающего матча приурочена к двухлетней годовщине финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, а также Национальному дню Катара.
Межконтинентальный кубок проводился между победителями европейской Лиги чемпионов (Кубка чемпионов) и южноамериканского Кубка Либертадорес с 1960 по 2004 годы, после чего уступил место клубному чемпионату мира. Летом 2025 года клубный чемпионат мира пройдет в новом формате в США с участием 32 команд.