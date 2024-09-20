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Гол Роналду с пенальти помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Иттифак»

Гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Иттифак» в первом матче Пиоли.

Источник: Yasser Bakhsh/Getty Images

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Футболисты «Аль-Насра» разгромили на выезде «Аль-Иттифак» в матче четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии.

Встреча прошла в пятницу в Даммаме и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Аль-Насра». Голы забили Криштиану Роналду (33-я минута, с пенальти), Салем Аль-Наджди (56) и Андерсон Талиска (71).

Эта встреча стала первой для бывшего тренера «Милана», «Интера» и «Лацио» Стефано Пиоли во главе «Аль-Насра». Итальянец был назначен на должность главного тренера саудовского клуба в среду.

Роналду забил пятый гол в шести матчах текущего сезона. В понедельник он пропустил игру азиатской Лиги чемпионов против иракского «Аль-Шорта» (1:1), у него была выявлена инфекция.

«Аль-Наср» (8 очков) поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Аль-Иттифак» (9), потерявший первые очки в сезоне, расположился на третьем месте.

В следующем туре «Аль-Наср» примет «Аль-Вехду» 27 сентября. 29 сентября «Аль-Иттифак» в гостях сыграет с «Аль-Таавуном».