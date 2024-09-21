Лахтер о Миранчуке: «Звездой его можно будет назвать с натяжкой, когда он будет лучшим игроком “Атланты” и пошумит. Он провалился в крепком итальянском середняке»

Всегда есть импульс определенный, когда человек выстреливает в новом первенстве, в новой команде. Чаще всего это не является мерилом его мастерства и класса, второй сезон обычно самый значимый, и тому у нас куча примеров. И в России, и в других странах. Поэтому нужно набраться терпения, пожелать ему удачи, чтобы карьера складывалась без травм", — сказал футбольный агент.