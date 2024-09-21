Медведев о матче легенд «Зенита» и ЦСКА: «В следующий раз надо будет Марио пригласить»

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Летом 2023 года защитник перешел в санкт-петербургский клуб и покинул его в июле 2024-го.
В пятницу в матче памяти Павла Садырина легенды «Зенита» уступили легендам ЦСКА (1:3).
«В следующий раз надо будет Марио Фернандеса пригласить на матч легенд», — сказал президент правления «Зенита».
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Летом 2023 года защитник перешел в санкт-петербургский клуб и покинул его в июле 2024-го.
В пятницу в матче памяти Павла Садырина легенды «Зенита» уступили легендам ЦСКА (1:3).