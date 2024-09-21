Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У руководства «Юве» конфискованы активы почти на 75 млн евро из-за «налоговых махинаций». Адвокаты уверены в невиновности Элканнов

Речь идет о финансовых активах, движимом и недвижимом имуществе. В рамках расследования по делу о «налоговом мошенничестве» и «мошенничестве в ущерб государству» также проходят брат Элканна Лапо, его сестра Джинерва и президент клуба Джанлука Ферреро.

Сообщается, что Элканны получили активы в наследство после смерти в 2019 году их бабушки Мареллы Караччиоло, жены экс-босса Fiat и бывшего владельца «Юве» Джанни Аньелли. Юридический спор возник после обвинений со стороны Маргериты Аньелли, матери Элканнов.

По словам адвокатов Элканнов, конфискация активов — стандартная процедура, которая не означает виновность подзащитных.

«Мы подчеркиваем, что Марелла Караччиоло была резидентом Швейцарии с начала 70-х, задолго до рождения братьев Элканн. Ее желание проживать в Швейцарии было неизменным», — говорится в заявлении адвокатов, которые «убеждены в том, что смогут доказать невиновность подзащитных».