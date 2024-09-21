У руководства «Юве» конфискованы активы почти на 75 млн евро из-за «налоговых махинаций». Адвокаты уверены в невиновности Элканнов

«Мы подчеркиваем, что Марелла Караччиоло была резидентом Швейцарии с начала 70-х, задолго до рождения братьев Элканн. Ее желание проживать в Швейцарии было неизменным», — говорится в заявлении адвокатов, которые «убеждены в том, что смогут доказать невиновность подзащитных».