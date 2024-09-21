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У Дзюбы 2 ассиста в 2 матчах РПЛ за «Акрон» — отдал на пустые ворота в игре с «Краснодаром», как и в прошлом туре

В игре 9-го тура Премьер-Лиги «Акрон» — «Краснодар» 36-летний форвард мог забить сам на 54-й минуте, но отдал голевой пас на пустые ворота Стефану Лончару.

Источник: Sports

В 8-м туре в игре против «Химок» (3:0) Дзюба в подобном стиле ассистировал Владимиру Хубулову.

Подробная статистика выступлений Артема доступна здесь.

Спортс«ведет текстовую онлайн-трансляцию матча “Акрон” — “Краснодар” (1:3, второй тайм).