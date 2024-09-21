«Краснодар» разгромил «Акрон» — 5:2. У Сперцяна и Кордобы по дублю, Дзюба отдал два голевых паса

У «быков» дублями отметились Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Еще один мяч забил Никита Кривцов.
За «Акрон» забили Стефан Лончар и Владимир Хубулов. В обоих случаях ассистентом выступил Артем Дзюба.
Таблица Мир РПЛ.
Статистика Мир РПЛ.
Спортс" провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
У «быков» дублями отметились Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Еще один мяч забил Никита Кривцов.
За «Акрон» забили Стефан Лончар и Владимир Хубулов. В обоих случаях ассистентом выступил Артем Дзюба.
Таблица Мир РПЛ.
Статистика Мир РПЛ.