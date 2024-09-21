Дзюба о трех ассистах за «Акрон»: «Я соскучился по футболу сильно, не так долго осталось, надо каждым мгновением наслаждаться»

— Меня вдохновляет то, что в меня поверили. Для меня это всегда очень ценно, когда тренерский штаб в меня верит. Спасибо Эдуардовичу (Зауру Тедееву — Спортс«“). Спасибо команде за то, что стараются и так тепло приняли меня здесь. Болельщиков тоже хочется поблагодарить. Ну и я соскучился очень сильно по футболу. Не так долго осталось, поэтому надо каждым мгновением наслаждаться, — сказал нападающий “Акрона”.