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Дзюба о трех ассистах за «Акрон»: «Я соскучился по футболу сильно, не так долго осталось, надо каждым мгновением наслаждаться»

«Акрон» уступил «Краснодару» (2:5) в матче 9-го тура Мир РПЛ. Форвард тольяттинцев Дзюба в этой игре отметился двумя ассистами на Стефана Лончара и Владимира Хубулова.

Источник: Sports

В прошлом туре Дзюба также отдал голевую передачу.

— Вы уже лидируете в «Акроне» по голевым передачам. Откуда столько энергии, бодрости? Вас настолько вдохновил переход в «Акрон»?

— Меня вдохновляет то, что в меня поверили. Для меня это всегда очень ценно, когда тренерский штаб в меня верит. Спасибо Эдуардовичу (Зауру Тедееву — Спортс«“). Спасибо команде за то, что стараются и так тепло приняли меня здесь. Болельщиков тоже хочется поблагодарить. Ну и я соскучился очень сильно по футболу. Не так долго осталось, поэтому надо каждым мгновением наслаждаться, — сказал нападающий “Акрона”.