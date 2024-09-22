Российский вратарь Иван Злобин сыграл на ноль второй матч в чемпионате Португалии

Иван Злобин выступает за «Фамаликан» с августа 2024 года. Ранее он играл за «Бенфику». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего вратаря составляет € 300 тыс.