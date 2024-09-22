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Российский вратарь Иван Злобин сыграл на ноль второй матч в чемпионате Португалии

Российский голкипер португальского «Фамаликана» Иван Злобин сыграл на ноль во втором матче в сезоне Примейры.

Источник: Чемпионат.com

Вчера, 21 сентября, завершился матч 6-го тура чемпионата Португалии, в котором «Фамаликан» встречался с «Морейренсе». Игра проходила на стадионе «Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ» в Морейра-де-Конегуше. В качестве главного арбитра встречи выступил Антониу Нобре. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Иван Злобин выступает за «Фамаликан» с августа 2024 года. Ранее он играл за «Бенфику». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего вратаря составляет € 300 тыс.