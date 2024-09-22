«Ривер Плейт» в гостях одолел «Бока Хуниорс»

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. «Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс» в матче 15-го тура чемпионата Аргентины по футболу.
Встреча прошла на домашнем стадионе «Бока Хуниорс» и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч забил Мануэль Лансини (20-я минута).
На 97-й минуте Давид Хименес сравнял счет, однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено. В результате последовавших споров с судьей защитник «Бока Хуниорс» Кристиан Лема получил вторую желтую карточку и был удален.
По окончании встречи капитан «Бока Хуниорс», бывший вратарь сборной Аргентины и «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро пытался прорваться на трибуны и вступить в схватку с болельщиками, его оттащили работники стадиона и партнеры по команде.
«Ривер Плейт» (24 очка) занимает пятое место в турнирной таблице. «Бока Хуниорс» (21) расположилась на 11-й строчке.
В следующем матче «Ривер Плейт» примет клуб «Тальерес Кордоба» в ночь на 30 сентября. Днем ранее «Бока Хуниорс» в гостях встретится с «Бельграно».