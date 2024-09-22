«Ривер Плейт» в гостях одолел «Бока Хуниорс»

По окончании встречи капитан «Бока Хуниорс», бывший вратарь сборной Аргентины и «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро пытался прорваться на трибуны и вступить в схватку с болельщиками, его оттащили работники стадиона и партнеры по команде.