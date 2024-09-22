Миранчук вошел во вкус, забив во втором матче подряд. Но в безумной концовке «Атланта» упустила победу над командой Шварца

И судя про происходившему на поле в первом тайме, эффект от очередной перестройки поначалу получался сомнительным. К середине первого тайма 40-летний Гьюзан собрал приличную коллекцию сейвов, а в итоге все же пропустил после очередного зевка обороны и гола сыгравшего на опережение Ванзейра. Еще пару лет назад этого бельгийца вызывали в сборную, он круто смотрелся в ставшем откровением «Юнионе», но в расцвете сил уехал в США, где для начала ухитрился угодит в скандал из-за оскорблений соперника на расовой почве. Игру, в которой это случилось, остановили почти на 20 минут, а самого Ванзейра отстранили на шесть матчей.