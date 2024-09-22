Дзюба о 2:5 от «Краснодара»: «Акрону» надо прибавлять в первую очередь в менталитете. Третий мяч нас потушил прилично"

Мы забили гол, он как будто окрылил. Мы стали брать игру под контроль. Но третий мяч нас потушил прилично, с такими командами нельзя позволять такие ошибки. Но ничего страшного, разберем ошибки и станем сильнее«, — сказал форвард “Акрона”.