Футболист Алексей Миранчук забил гол за «Атланту» во втором матче подряд

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. «Атланта» сыграла вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 2:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Главной лиги футбола (MLS).
В составе хозяев забитыми мячами отметились Данте Ванзер (31-я минута) и Элиас Маноэль (90+7). У гостей отличились Алексей Миранчук (45+3, с пенальти) и Эдвин Москера (90+2). На 87-й минуте Маноэль не сумел реализовать пенальти. Главным тренером «Нью-Йорк Ред Буллз» является немец Сандро Шварц, ранее возглавлявший московское «Динамо».
Миранчук забил мяч за «Атланту» во втором матче подряд. Дебютным в составе американской команды для россиянина стал гол в домашней игре против «Интер Майами» (2:2), которая прошла в ночь на 19 сентября. Полузащитник перешел в «Атланту» в июле из итальянской «Аталанты», подписав контракт до 2027 года. За клуб MLS Миранчук провел пять матчей.
«Нью-Йорк Ред Буллз» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 44 очками по итогам 30 матчей. «Атланта» после 30 игр идет на 11-м месте, набрав 33 очка. В следующем матче «Нью-Йорк Ред Буллз» примет «Нью-Йорк Сити», «Атланта» встретится на выезде с «Филадельфией». Обе встречи пройдут в ночь на 29 сентября по московскому времени.