Футболист Алексей Миранчук забил гол за «Атланту» во втором матче подряд

Миранчук забил мяч за «Атланту» во втором матче подряд. Дебютным в составе американской команды для россиянина стал гол в домашней игре против «Интер Майами» (2:2), которая прошла в ночь на 19 сентября. Полузащитник перешел в «Атланту» в июле из итальянской «Аталанты», подписав контракт до 2027 года. За клуб MLS Миранчук провел пять матчей.