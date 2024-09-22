«Дзюба не дубовенький: на паузе показал, что будет бить, и отдал шикарную голевую передачу. Здесь нужно только поаплодировать». Колыванов о форварде

— Играя на позиции центрального нападающего, ты не можешь тормозить игру. Ты можешь сыграть в одно или два касания… Понятно, что в скорости он где‑то потерял, но есть стандарты, на которых он может побороться. Вот как он сегодня принял мяч: на паузе показал, что будет бить, и отдал шикарную голевую передачу. Здесь нужно только поаплодировать.