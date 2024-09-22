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«Дзюба не дубовенький: на паузе показал, что будет бить, и отдал шикарную голевую передачу. Здесь нужно только поаплодировать». Колыванов о форварде

Форвард «Акрона» отдал две голевые передачи в матче Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:5).

— Дзюба не тормозит «Акрон»? Он еще прибавит физически?

— Играя на позиции центрального нападающего, ты не можешь тормозить игру. Ты можешь сыграть в одно или два касания… Понятно, что в скорости он где‑то потерял, но есть стандарты, на которых он может побороться. Вот как он сегодня принял мяч: на паузе показал, что будет бить, и отдал шикарную голевую передачу. Здесь нужно только поаплодировать.

Мне Дзюба всегда нравился. Кто‑то говорит, что он дубовенький, но он не такой. Согласитесь, что когда футболист в 35−36 лет в хорошей физической форме, подтянутый и стройный…

Вы видели Руни сейчас? Какой он сейчас и какой Криштиану Роналду, хотя они одного года рождения. Я могу только поаплодировать таким ребятам, — сказал экс-игрок сборной России.