Этого легендарного футболиста СССР сейчас не узнать. Он запустил себя и одно время весил почти 150 килограмм

На стыке 70-х и 80-х нападающий Реваз Челебадзе ярко заиграл в составе тбилисского «Динамо» — стал чемпионом СССР, дважды взял Кубок страны, а затем пошумел в Европе и выиграл с клубом заветный Кубок обладателей Кубков УЕФА.
«Физически сильный, всегда нацеленный на ворота форвард-таран. Имея пробелы в технико-тактической подготовке, сумел за счет трудолюбия стать заметной фигурой в советском футболе конца 70-х — начала 80-х и достойным партнером своим товарищам по команде», — писал в своей энциклопедии «Российский футбол за 100 лет» Грэгори Пэйдж.
К концу 80-х Реваз завершил карьеру в том же тбилисском «Динамо» и занялся административной работой. Он стал президентом батумского «Динамо» и «Металлурга» из Рустави, а в перерывах без работы был вице-президентом Федерации футбола Грузии.
Позже Челебадзе и вовсе переквалифицировался в агента и стал работать с юными грузинскими футболистами — например, Реваз одно время вел дела экс-футболиста «Спартака» Жано Ананидзе.
Сейчас 68-летнего Челебадзе не узнать — легендарный футболист СССР, который и в молодости выглядел старше своего возраста и имел проблемы с весом, запустил себя и одно время даже весил около 150 килограммов.
В 2011-м в интервью «СЭ» Реваз Владимирович признался, что очень хочет похудеть, так как с лишним весом ему тяжело передвигаться.
«Когда я вернулся второй раз в “Динамо”, с весом была беда. До этого три сезона отыграл в Батуми — а там мне вообще не нужно было бегать, — вспоминал Челебадзе. — Мог пить, курить, весить 150 килограммов — и оставаться лучшим. Прихожу к доктору, говорю: “Запиши, что вешу 80 кило” — “Резо, Ахалкаци (легендарный тренер тбилисского “Динамо”. — Прим. Sport24) меня убьет!” — “А тебе какая разница — он убьет или я сейчас?” Потренировался, и Ахалкаци меня берет под ручку: “Давай посмотрим, сколько весишь”. Встаю на весы — 85! Получается, за тренировку 5 прибавил! Ахалкаци взорвался: “Приведите врача!”.
— Нынче сколько весите?
— 145. Вовремя не сделал операцию на связках, потом двигаться было тяжело. Как только не сбрасывал — вечерами не кушал, хлеб в дом запретил приносить. Курил много, с восьмого класса. <…> Чего вам не хватает для полного счастья? Сбросить бы килограмм семьдесят…».
Челебадзе до сих пор охотно общается с журналистами и часто дает им яркие комментарии — восхищается сборной Грузии, пророчит Хвиче «Золотой мяч» и сравнивает Мамардашвили с великим Ринатом Дасаевым. Уже 2 октября Ревазу Владимировичу исполнится 69 лет.