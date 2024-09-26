Этого легендарного футболиста СССР сейчас не узнать. Он запустил себя и одно время весил почти 150 килограмм

«Когда я вернулся второй раз в “Динамо”, с весом была беда. До этого три сезона отыграл в Батуми — а там мне вообще не нужно было бегать, — вспоминал Челебадзе. — Мог пить, курить, весить 150 килограммов — и оставаться лучшим. Прихожу к доктору, говорю: “Запиши, что вешу 80 кило” — “Резо, Ахалкаци (легендарный тренер тбилисского “Динамо”. — Прим. Sport24) меня убьет!” — “А тебе какая разница — он убьет или я сейчас?” Потренировался, и Ахалкаци меня берет под ручку: “Давай посмотрим, сколько весишь”. Встаю на весы — 85! Получается, за тренировку 5 прибавил! Ахалкаци взорвался: “Приведите врача!”.



— Нынче сколько весите?



— 145. Вовремя не сделал операцию на связках, потом двигаться было тяжело. Как только не сбрасывал — вечерами не кушал, хлеб в дом запретил приносить. Курил много, с восьмого класса. <…> Чего вам не хватает для полного счастья? Сбросить бы килограмм семьдесят…».