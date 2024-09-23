Белорусский футболист погиб в автокатастрофе в 18 лет

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Белорусский футболист Федор Полонейчик, выступавший в составе БГУ во второй лиге Белоруссии, погиб в автокатастрофе в возрасте 18 лет, сообщается в аккаунте клуба в Instagram*.
«Дорогие друзья, с большим прискорбием сообщаем, что вчера ночью не стало футболиста нашей команды Федора Полонейчика. Наши соболезнования родителям и близким Федора, а также всем, кто с ним был знаком и на футбольном поле, и в обычной жизни. Сил вам и здоровья пережить такую утрату. Мы будем помнить Федора как талантливого и яркого футболиста, как доброго и жизнерадостного человека», — говорится в сообщении БГУ.
Юноша также выступал в составе медиафутбольного клуба One. Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября. Футболист выступал под 22-м номером, который закрепили за игроком.
«Тяжело об этом говорить, но случилась очень страшная ситуация для нашей команды и всего нашего медиафутбола. 22 числа погиб в автокатастрофе наш игрок, 22-й номер, Полонейчик Федя. Человека, который мог поддержать и поднять настроение любому, больше нет с нами. Федя, ты был лучшим, и всегда останешься таким… Выражаем искренние соболезнования семье и всем родным Федора. Спи спокойно, пусть земля тебе будет пухом. Мы тебя не забудем, ты всегда будешь нашим 12-м игроком», — говорится в сообщении One в Instagram*.
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