Белорусский футболист погиб в автокатастрофе в 18 лет

«Тяжело об этом говорить, но случилась очень страшная ситуация для нашей команды и всего нашего медиафутбола. 22 числа погиб в автокатастрофе наш игрок, 22-й номер, Полонейчик Федя. Человека, который мог поддержать и поднять настроение любому, больше нет с нами. Федя, ты был лучшим, и всегда останешься таким… Выражаем искренние соболезнования семье и всем родным Федора. Спи спокойно, пусть земля тебе будет пухом. Мы тебя не забудем, ты всегда будешь нашим 12-м игроком», — говорится в сообщении One в Instagram*.