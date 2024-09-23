«Црвена Звезда» разгромила «Партизан» в первом в сезоне «вечном дерби»

Активные фанаты «Партизана» пропустили матч, так как они бойкотируют домашние игры команды в знак протеста против политики руководства клуба. За два дня до «Вечного дерби» неизвестные хулиганы проникли на стадион «Партизана» и подожгли футбольное поле, также разбросав по нему битое стекло. От их действий качество газона визуально сильно пострадало.