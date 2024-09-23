«Црвена Звезда» разгромила «Партизан» в первом в сезоне «вечном дерби»

Встреча девятого тура сербской Суперлиги прошла в понедельник в Белграде на стадионе «Партизана» и завершилась со счетом 4:0. У победителей хет-трик оформил Шериф Ндиайе (24, 55 и 65-я минуты), отличившись в первый раз с пенальти, еще один мяч забил Силас (45+3).
Голевой передачей на третий мяч Ндиайе отметился российский полузащитник Егор Пруцев, младший брат футболиста московского «Спартака» Данила Пруцева.
Фанаты «Црвены Звезды» перед началом матча выполнили на трибуне масштабный перфоманс в честь болельщика команды Стефана Недельковича, погибшего летом в Косово во время столкновений с местной полицией. Второй тайм «красно-белые» начали масштабным файер-шоу. Также они неоднократно использовали пиротехнику, отмечая забитые мячи своей команды.
Активные фанаты «Партизана» пропустили матч, так как они бойкотируют домашние игры команды в знак протеста против политики руководства клуба. За два дня до «Вечного дерби» неизвестные хулиганы проникли на стадион «Партизана» и подожгли футбольное поле, также разбросав по нему битое стекло. От их действий качество газона визуально сильно пострадало.
«Црвена Звезда» набрала 22 очка после восьми матчей (семь побед, одна ничья) и единолично возглавила таблицу Суперлиги, оторвавшись от «Младости» и «ОФК Белград» на три балла и имея одну игру в запасе. «Партизан» (11 очков) опустился на девятое место, безвыигрышная серия «черно-белых» достигла четырех матчей (две ничьи, два поражения подряд).