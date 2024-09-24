Тренер «Партизана» пострадал из-за нападения фанатов на раздевалку

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Партизан» Александар Станоевич пострадал из-за нападения фанатов на раздевалку после разгромного поражения в белградском дерби против «Црвены Звезды» в матче девятого тура чемпионата Сербии.
Встреча прошла в понедельник в Белграде на стадионе «Партизана» и завершилась со счетом 4:0 в пользу «Црвены Звезды». После матча тренер проигравшей команды пришел на пресс-конференцию с царапинами, которые были заклеены пластырями.
«Простите, что пришел на конференцию с этими пластырями. Не для того, чтобы драматизировать. Если бы счет был 0:0, я бы не пришел, но, поскольку мы проиграли 0:4, мне пришлось прийти, чтобы не создать впечатление, что я чего-то избегаю. Недовольные болельщики разбили стекло в раздевалке, осколки попали в меня и порезали. Никакой физической конфронтации не было», — цитирует Станоевича sportske.net.
Активные фанаты «Партизана» пропустили матч, так как они бойкотируют домашние игры команды в знак протеста против политики руководства клуба. За два дня до «Вечного дерби» неизвестные хулиганы проникли на стадион «Партизана» и подожгли футбольное поле, также разбросав по нему битое стекло. От их действий качество газона визуально сильно пострадало.