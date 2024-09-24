Тренер «Партизана» пострадал из-за нападения фанатов на раздевалку

«Простите, что пришел на конференцию с этими пластырями. Не для того, чтобы драматизировать. Если бы счет был 0:0, я бы не пришел, но, поскольку мы проиграли 0:4, мне пришлось прийти, чтобы не создать впечатление, что я чего-то избегаю. Недовольные болельщики разбили стекло в раздевалке, осколки попали в меня и порезали. Никакой физической конфронтации не было», — цитирует Станоевича sportske.net.