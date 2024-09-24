Момент взрыва огромного стадиона в Малайзии попал на видео

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Футбольный стадион «Шах-Алам» снесли с помощью взрывчатки в одноименном городе в Малайзии.
Видео взрыва опубликовано на странице Manytops Stadiums в соцсети X. Арена на 80 тысяч зрителей была построена в 1994 году. Несмотря на многочисленные попытки реконструкции, в 2020 году стадион был признан аварийным.
Снос арены начался в июле. Полный демонтаж, как ожидается, продлится до середины 2025 года.
Стадион «Шах-Алам» был домашним для футбольного клуба «Селангор» и сборной Малайзии. Сооружение принимало матчи юношеского чемпионата мира 1997 года и встречу Кубка Азии — 2007.