Великого футболиста СССР пытались арестовать на Украине. Ему пришлось прятаться в шкафу

Легендарный советский полузащитник Леонид Буряк запомнился болельщикам по выступлениям за киевское «Динамо». Он провел в клубе более 10 лет, выиграл с ним почти все, что возможно и, конечно же, стал его легендой.
Тем не менее звездой Буряк стал еще на заре карьеры, когда играл за одесский «Черноморец» (1971−1972). В ту пору молодой талант был нарасхват. Леонид вспоминал, что за ним «охотились» все большие клубы страны — «Спартак», «Динамо» Москва, ЦСКА.
Однако сам Буряк хотел перейти именно в киевское «Динамо». Поэтому всем остальным отвечал отказом — даже своему будущему тренеру Валерию Лобановскому, который звал его в «Днепр».
«Они выходили в высшую лигу, была удачная игра. Он меня пригласил. Надо было идти в гостиницу, а неудобно… Это такой человек! И я пошел. И я ему честно и сказал: если я уйду из “Черноморца”, то только в киевское “Динамо”, — вспоминал Буряк.
Лобановский отказ принял адекватно. Чего, к сожалению, не сказать про представителей других клубов Высшей лиги.
За Буряком развернули настоящую охоту. И особенно настырным в этом отношении оказался ЦСКА.
Армейский клуб использовал все возможные силы, чтобы заполучить футболиста. И в какой-то момент даже не постеснялся шантажа. Буряку всерьез стали угрожать арестом за непокорность и однажды едва его не поймали.
"Прилетали часто из ЦСКА… Армия, машины, чтобы арестовать меня, и спецнаряд сделали. Эта ситуация мне не нравилась. И у меня был человек, начальник ЦСКА в Одессе. Он был в курсе дела. Он мне сказал: ты не шути, потому что все плохо кончится; тебя арестуют и отправят в Москву. Так оно чуть и не случилось.
Как-то пришел домой, разделся — в комнату… Стук в дверь где-то после 12. Мама пришла ко мне, говорит: «Солдаты и милиция стоят». Ну что делать? Я сел в шкаф и сбросил вещи, которые висели, на себя… Зашли, маму начали стращать, что мы его посадим. «У меня семья, а я должен его ловить…» После этого случая мне сказали, что надо выехать в Николаев", — вспоминал Буряк.
Транзитом через Николаев Буряк оказался в Киеве, где вскоре, наконец, подписал контракт с «Динамо». Так МВД выиграло борьбу за молодого таланта у армии.
«В Николаеве сел на поезд и приехал в Киев. И фактически все уже было предрешено. Андрей Андреевич Биба приехал. Лев Иванович Яшин был у мамы. Многие приезжали, разговаривали. Тогда главным тренером “Динамо” был Сан Саныч Севидов. Еще приехал замминистра МВД, сделали встречу. Говорит: “Что я тебе могу сказать? Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет — мы съедим тебя, как буряк”. Я ему: “Ну, спасибо”, — вспоминал полузащитник.
К счастью, никто Буряка так и не съел. Да и поводов он, конечно же, не давал.