Великого футболиста СССР пытались арестовать на Украине. Ему пришлось прятаться в шкафу

"Прилетали часто из ЦСКА… Армия, машины, чтобы арестовать меня, и спецнаряд сделали. Эта ситуация мне не нравилась. И у меня был человек, начальник ЦСКА в Одессе. Он был в курсе дела. Он мне сказал: ты не шути, потому что все плохо кончится; тебя арестуют и отправят в Москву. Так оно чуть и не случилось.