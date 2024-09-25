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В Астане построят новый стадион: известны сроки и место

Проект строительства стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова в Астане успешно прошел государственную экспертизу, получив одобрение на реализацию сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Источник: госэкспертиза.kz

Как сообщили на предприятии, новый стадион построят на месте старого по адресу: улица Кенесары, 14, в районе Сарыарка. Площадь застройки объекта — более 15 тысяч квадратных метров.

Здание будущего стадиона будет трехэтажным и вместимостью 3 600 человек. Стадион представляет собой крытое здание, состоящее из двух блоков разной этажности с западной и восточной сторон, соединенных металлической аркой.

Ранее сообщалось, что новый стадион, который будет располагаться на месте прежнего, построенного в 1936 году, планировалось сдать в эксплуатацию в 2025 году.