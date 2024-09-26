Чемпион мира ушел из футбола, «Реал» отдаст 70 миллионов за защитника. Трансферы и слухи дня

Трансферное окно в российском и европейском футболе уже закрыто, но клубам до сих пор разрешено подписывать свободных агентов и вести с ними переговоры. В очередном дайджесте от Sport24 мы расскажем о последних переходах и слухах.
Что в России?
В РПЛ произойдет громкая отставка?
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в ближайшее время будет отправлен в отставку. Такой инсайд опубликовали сразу несколько российских СМИ и журналистов. По их данным, официально об увольнении 59-летнего специалиста будет объявлено 6 октября.
Преемником Осинькина станет Сергей Игнашевич. Экс-футболист сборной России сейчас находится без работы. Ранее Игнашевич тренировал «Торпедо» и «Балтику» — с калининградцами он поднимался в РПЛ и доходил до четвертьфинала Кубка России. Если 45-летний специалист возглавит «Крылья Советов», то его помощниками станут Михаил Соловей, Артём Булойчик и Сергей Булатов.
При этом в самарском клубе опровергли возможный уход Осинькина. «В первый раз слышу эту информацию. Слухи не комментируем», — сказал в интервью «Спорт-Экспрессу» спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.
«Крылья Советов» идут на десятом месте в премьер-лиге, набрав десять очков в девяти матчах. Игорь Осинькин работает в Самаре с 2020 года. Его лучший результат — выход в финал Кубка России.
Легендарный полузащитник ЦСКА завязал с футболом
Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Зоран Тошич сообщил, что прекращает игровую карьеру. 37-летний сербский футболист находился без команды с лета. Последним место его работы стала греческая «Ламия».
— К сожалению, всему хорошему однажды приходит конец. Я надеялся, что этот момент никогда не наступит, но теперь я уверен, что пришло время завершить мою футбольную карьеру. В детстве я мечтал играть за «Партизан», сборную Сербии и «Манчестер Юнайтед», и мне посчастливилось осуществить свою мечту к 21 году. Я откладываю бутсы, но футбол по-прежнему остается моей самой большой любовью и страстью. Увидимся в другой роли, — написал Тошич в соцсетях.
Зоран выступал за ЦСКА в 2010—2017 годах. Кроме трех чемпионств в РПЛ, вингер дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе «Партизана» он становился двукратным чемпионом Сербии. Тошич также поиграл за «Манчестер Юнайтед», «Кельн» и «Тобол». В его активе 11 голов в 76 матчах за сборную Сербии.
Чемпион России в составе «Локомотива» повесил бутсы на гвоздь
Бывший полузащитник «Локомотива», «Краснодара» и сборной Португалии Мануэл Фернандеш объявил о завершении игровой карьеры в 38 лет. «У меня все хорошо. Я завершил карьеру», приводит слова Фернандеша Odds.ru.
Фернандеш не планирует связывать дальнейшую жизнь с футболом. Также он признался, что некоторые лучшие моменты карьеры прошли в России. «Могу только поблагодарить болельщиков и клубы, в которых я играл», — добавил экс-полузащитник.
С 2014 по 2019 годы Фернандеш защищал цвета «Локомотива», с которым становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. После ухода из московского клуба португалец провел один сезон в «Краснодаре». Последним местом его работы стал иранский «Сепахан».
Что в мире?
Чемпион мира устал от травм
Французский защитник Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры. «Говорят, что все хорошее когда-нибудь заканчивается. Я хочу уйти сильным, а не просто держаться за игру. Я падал и поднимался тысячу раз, и на этот раз настал момент остановиться и повесить бутсы на гвоздь, выиграв в своей последней игре трофей на “Уэмбли”. Так начинается новая жизнь за пределами поля», — написал Варан в соцсетях.
Последним клубом 31-летнего защитника стал итальянский «Комо». 12 сентября футболист получил травму в матче с «Сампдорией», проведя всего 23 минуты на поле. При этом из «Комо» Варан не намерен уходить — он пообещал в ближайшее время рассказать о новом назначении.
Французский защитник сделал себе имя в мадридском «Реале», за который играл десять лет. В испанском клубе он четырежды выиграл Лигу чемпионов и столько же раз становился победителем клубного чемпионата мира. Также Варан был футболистом «Ланса» и «Манчестер Юнайтед», а последним местом его работы стал «Комо». В составе сборной Франции защитник выиграл чемпионат мира 2018 года и был вице-чемпионом в 2022-м, а также завоевал золото Лиги Наций.
После ухода из «Реала» Рафаэль столкнулся с большим количеством травм. Футболист лечился от повреждений паха, подколенного сухожилия, колена и лодыжки. Также у него были ковид и проблемы с желудком.
Легендарный вратарь «Ювентуса» вернется в футбол?
Испанская «Барселона» ведет переговоры о подписании польского голкипера Войцеха Щенсны. Портал Meczyki.pl утверждает, что 34-летний вратарь присоединится к каталонцам в ближайшее время. Его контракт будет рассчитан на один год.
— Было бы неуважительно, если бы я не рассмотрел этот вариант. «Барса» — один из лучших клубов в мире, — приводит слова вратаря журналист Фабрицио Романо.
Экс-голкипер «Арсенала» и «Ювентуса» Щенсны завершил карьеру этим летом. Некоторые СМИ утверждают, что он должен вернуть туринскому клубу компенсацию за досрочное расторжение контракта.
Приглашение Щенсны связано с серьезной травмой Марка-Андре тер Штегена. Основной голкипер «Барселоны» выбыл на длительный срок из-за полного разрыва подколенного сухожилия. По прогнозам медиков, лечение займет до восьми месяцев.
Призер Олимпиады уедет в испанский гранд?
Мадридский «Реал» намерен приобрести игрока на позицию центрального защитника. В списке кандидатов находятся Кастелло Люкеба из «Лейпцига», Мурилло из «Ноттингем Форест» и футболист «Эвертона» Джарред Брэнтуэйт. По информации TEAMtalk, под первым номером идет Люкеба, несмотря на его высокую стоимость — немецкий клуб намерен продать защитника за 70 млн евро.
Кастелло Люкеба играет в «Лейпциге» с 2023 года, перейдя туда из «Лиона». В составе сборной Франции 21-летний защитник стал вице-чемпионом Олимпийских игр — 2024.
Вторым в списке «Реала» идет Мурилло. Клубные скауты намерены посмотреть на него в деле, посетив один из матчей «Ноттингема».
В АПЛ будут играть братья-близнецы
«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Фейеноорда» Квинтеном Тимбером. По информации TEAMtalk, мерсисайдский клуб рассматривал возможность трансфера этим летом, однако переговоры зашли в тупик. При этом Тимбер до сих пор остается в шорт-листе, и «Ливерпуль» вернется к его кандидатуре в следующем году.
Тимбер в текущем сезоне сыграл шесть матчей за «Фейеноорд» и забил два мяча. Рыночная стоимость полузащитника составляет 28 млн евро. Квинтен — брат-близнец защитника «Арсенала» Юрриена Тимбера.
Дмитрий Панов