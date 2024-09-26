Чемпион мира ушел из футбола, «Реал» отдаст 70 миллионов за защитника. Трансферы и слухи дня

— К сожалению, всему хорошему однажды приходит конец. Я надеялся, что этот момент никогда не наступит, но теперь я уверен, что пришло время завершить мою футбольную карьеру. В детстве я мечтал играть за «Партизан», сборную Сербии и «Манчестер Юнайтед», и мне посчастливилось осуществить свою мечту к 21 году. Я откладываю бутсы, но футбол по-прежнему остается моей самой большой любовью и страстью. Увидимся в другой роли, — написал Тошич в соцсетях.