Сколько денег получали легендарные футболисты СССР во время заграничных турне? За их тратами следили агенты КГБ

Во времена СССР топ-клубы часто ездили в заграничные турне, где играли товарищеские матчи с командами из разных стран. Например, в 1945-м московское «Динамо» отправилось в легендарное турне по Великобритании. Там чемпионы СССР провели четыре товарищеских матча — против «Челси» (3:3), «Кардиффа» (10:1), «Арсенала» (4:3) и «Рейнджерс» (2:2) и набрались массы прекрасных впечатлений.
В аналогичные турне часто ездили и футболисты киевского «Динамо». Почти всегда в таких поездках команду сопровождали агенты КГБ, которые внимательно следили за тратами игроков.
Легендарный нападающий киевского «Динамо» 60-х Виталий Хмельницкий поведал, сколько денег получали футболисты из СССР во время заграничных турне.
«Киевское “Динамо” частенько ездило в такие турне, и каждому футболисту выдавали 75 долларов за одну страну, — признался Хмельницкий. — Мы, разумеется, пытались охватить как можно больше стран. Организаторы расплачивались с нами чеками, которые в магазине мы обменивали на вещи. Делалось это для того, чтобы сотрудник КГБ, который сопровождал команду, не смог забрать у нас деньги».
«Тут секрета не было, что агенты КГБ ездят с нами. Иногда один, иногда два», — подтверждал другой легендарный футболист киевского «Динамо» и сборной СССР тех времен Йожеф Сабо.
По его словам, организаторы товарищеских игр сборной СССР и клубов за рубежом платили деньги руководителям делегации — суммы выплат порой доходили до 30−40 тысяч долларов за игру. Из этой огромной суммы 100−200 долларов получали и футболисты.
«Но эти деньги сразу же забирали, — отмечал Сабо. — Когда мы прилетали в Москву, то сразу же приезжала машина КГБ и забирала агентов с деньгами».
Наверняка КГБ хотели завезти в СССР как можно больше иностранных денег, чтобы пополнить казну государства. Поэтому их сотрудники и забирали деньги у футболистов, чтобы те не потратили их за рубежом на разные вещи.
Но некоторые организаторы о такой ситуации знали. И вместо денег они обычно выдавали советским футболистам чеки на определенную сумму денег, за которые в крупных зарубежных магазинах можно было приобрести подарки домой.
Николай Соников