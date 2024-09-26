Сколько денег получали легендарные футболисты СССР во время заграничных турне? За их тратами следили агенты КГБ

«Киевское “Динамо” частенько ездило в такие турне, и каждому футболисту выдавали 75 долларов за одну страну, — признался Хмельницкий. — Мы, разумеется, пытались охватить как можно больше стран. Организаторы расплачивались с нами чеками, которые в магазине мы обменивали на вещи. Делалось это для того, чтобы сотрудник КГБ, который сопровождал команду, не смог забрать у нас деньги».