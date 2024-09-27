Директор Серии А: «В АПЛ, Ла Лиге и Бундеслиге лидируют те, кто годами выигрывал титулы. Наши лидеры не были в восьмерке лучших в прошлом сезоне, зрители ценят эту непредсказуемость»

Если смотреть на Премьер-лигу, Ла Лигу и Бундеслигу, то привычные претенденты, которые годами выигрывали титулы, уже находятся наверху таблицы. Тогда как наши лидеры даже не попали в восьмерку лучших в прошлом сезоне. В этом сила Серии А по сравнению с другими лигами, у нас более тактический турнир и, следовательно, упорная борьба.