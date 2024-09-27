Кудряшов о Дзюбе в «Акроне»: «Надеюсь, Артем побьет всевозможные рекорды в России. Тедеев, зная сильные стороны, будет использовать его максимально»

Понятно, что футбол сейчас более динамичный, все должны отрабатывать. Но я думаю, что Артем найдет общий язык с главным тренером, а главный тренер [Тедеев], зная сильные стороны, будет использовать игрока максимально, а не как использовали его в Турции, из-за чего он вернулся.