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Кудряшов о Дзюбе в «Акроне»: «Надеюсь, Артем побьет всевозможные рекорды в России. Тедеев, зная сильные стороны, будет использовать его максимально»

Две недели назад 36-летний форвард перешел в тольяттинский клуб на правах свободного агента.

Источник: Sports

"Я не удивлен, что Артем продолжает играть, он находится в хорошей форме. Тот нападающий, которому не нужно много бегать из-за его габаритов.

Понятно, что футбол сейчас более динамичный, все должны отрабатывать. Но я думаю, что Артем найдет общий язык с главным тренером, а главный тренер [Тедеев], зная сильные стороны, будет использовать игрока максимально, а не как использовали его в Турции, из-за чего он вернулся.

Я надеюсь, что Артем побьет всевозможные рекорды в России", — сказал экс-игрок сборной России.