«Батраков был самым маленьким и щупленьким. Стоял вопрос, заиграет ли вообще». Шабаров о хавбеке «Локо»

Надо отдать должное «Локомотиву»: они смогли не только протащить его по всей линейке возрастов, не потерять, но еще и выстроили правильную подготовку, не форсировали, потому что с такими ребятами надо очень аккуратно. Он позднего физического развития, мог не выдержать нагрузок, если бы они были одинаковые для всех. Респект клубу.