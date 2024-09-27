«Батраков был самым маленьким и щупленьким. Стоял вопрос, заиграет ли вообще». Шабаров о хавбеке «Локо»

Надо отдать должное «Локомотиву»: они смогли не только протащить его по всей линейке возрастов, не потерять, но еще и выстроили правильную подготовку, не форсировали, потому что с такими ребятами надо очень аккуратно. Он позднего физического развития, мог не выдержать нагрузок, если бы они были одинаковые для всех. Респект клубу.
Еще большую роль сыграло, что сегодня в «Локомотиве» Михаил Галактионов, который знает, как работать с молодежью, какие подходы использовать", — сказал главный тренер молодежной сборной России.