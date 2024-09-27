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«Батраков был самым маленьким и щупленьким. Стоял вопрос, заиграет ли вообще». Шабаров о хавбеке «Локо»

"Алексея я знаю достаточно давно. Впервые его увидел, когда ему было лет 13−14. Он был самым маленьким и щупленьким. Стоял вопрос, заиграет вообще или нет. С такими данными это сложно было представить.

Источник: Sports

Надо отдать должное «Локомотиву»: они смогли не только протащить его по всей линейке возрастов, не потерять, но еще и выстроили правильную подготовку, не форсировали, потому что с такими ребятами надо очень аккуратно. Он позднего физического развития, мог не выдержать нагрузок, если бы они были одинаковые для всех. Респект клубу.

Еще большую роль сыграло, что сегодня в «Локомотиве» Михаил Галактионов, который знает, как работать с молодежью, какие подходы использовать", — сказал главный тренер молодежной сборной России.