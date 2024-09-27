Гаврилов о Соболеве: «Слишком зависимый форвард, для “Спартака” это не потеря. Не из тех, кто способен сделать гол из ничего. Ни дриблинга, ни удара»

Он же не из тех нападающих, которые способны сделать гол из ничего. Или в одиночку протащить мяч через полполя и забить. У Соболева ни дриблинга, ни удара. Зато хорош в единоборствах и на втором этаже. Высокий, фактурный. А внизу мало что умеет, — сказал экс-игрок «Спартака».