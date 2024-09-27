Тедеев об 11-м месте «Акрона»: «Немного не повезло с календарем. Мы уже встретились с “Локо”, “Динамо”, ЦСКА, “Краснодаром”

— Считаю, были игры, где мы могли рассчитывать на большее. В частности, имею в виду матч с «Рубином» (1:2). Мы недосчитались минимум одного очка, потому что, на мой взгляд, гол казанцев в самой концовке был забит с грубым нарушением правил. Да и при определенных обстоятельствах ту встречу мы вообще могли закончить в свою пользу.