Тедеев о Дзюбе: «Достояние российского футбола! Этим надо дорожить. Все его шутки — с добрым посылом, никого не обижает, а только поднимает всем настроение»

— Леонид Викторович — человек опытный, который хорошо знает Дзюбу. Я спрашивал мнение и Станислава Саламовича Черчесова, который тоже много лестных слов сказал об Артеме. Большое ему за это спасибо: он укрепил мою веру в этого нападающего. Такие маститые специалисты не могут просто так бросать слова на ветер.