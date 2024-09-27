В РФС рассказали о хорошем отношении со стороны представителей федераций на встрече УЕФА

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах из-за ситуации на Украине. В сентябре 2023 года исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, однако в октябре отменил свое решение. Все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.