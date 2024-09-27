В РФС рассказали о хорошем отношении со стороны представителей федераций на встрече УЕФА

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Представители Российского футбольного союза (РФС) не испытывали никаких проблем на встрече высших представителей национальных федераций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщил советник президента РФС Алексей Сорокин.
«Мы с Максимом Львовичем Митрофановым были на совещании высших представителей национальных федераций УЕФА во Франции. Никаких сложностей и конфронтации мы не услышали. Никакого ужаса мы там не увидели в плане отношения к нам, все федерации общаются, отношения сохраняются», — сказал Сорокин.
23 сентября украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что президент Греческой федерации футбола Христосомос Гагацис предложил вернуть молодежные и юношеские сборные России на международные соревнования. Сообщалось, что его предложение поддержали представители России, Белоруссии, Казахстана, Боснии и Герцеговины и Черногории.
Президент Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев в беседе с ТАСС, напротив, сообщил, что большинство собравшихся на встрече поддержало допуск сборных России до 17 лет с проведением матчей на нейтральных полях.
В пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что разочарованы раскрытием деталей обсуждения смягчения санкций в отношении России. В союзе отметили, что одно из групповых заседаний было посвящено влиянию политики на европейский футбол, с обсуждением актуальных геополитических тем и открытых вопросов.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах из-за ситуации на Украине. В сентябре 2023 года исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, однако в октябре отменил свое решение. Все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.
В УЕФА объяснили, что не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть. Позднее президент УЕФА Александер Чеферин сообщил агентству DPA, что некоторые члены организации, находясь под влиянием своих правительств, не хотят возвращать юношеские сборные России к международным турнирам.