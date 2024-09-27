Роналду в «Аль-Насре» реализовал 17 из 17 пенальти, в карьере — 166 из 196

Португалец реализовал все 17 пенальти за время выступлений в составе команды из Эр-Рияда. Всего за карьеру у него 196 ударов с точки, 166 из них — результативные.
Для сравнения, у Лионеля Месси 140 ударов и 109 голов.
Форвард нанес точный удар с одиннадцатиметровой отметки на 56-й минуте игры с «Аль-Вахдой» в чемпионате Саудовской Аравии.
Португалец реализовал все 17 пенальти за время выступлений в составе команды из Эр-Рияда. Всего за карьеру у него 196 ударов с точки, 166 из них — результативные.
Для сравнения, у Лионеля Месси 140 ударов и 109 голов.