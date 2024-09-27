Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду в «Аль-Насре» реализовал 17 из 17 пенальти, в карьере — 166 из 196

Форвард нанес точный удар с одиннадцатиметровой отметки на 56-й минуте игры с «Аль-Вахдой» в чемпионате Саудовской Аравии.

Португалец реализовал все 17 пенальти за время выступлений в составе команды из Эр-Рияда. Всего за карьеру у него 196 ударов с точки, 166 из них — результативные.

Для сравнения, у Лионеля Месси 140 ударов и 109 голов.