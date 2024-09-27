«Ювентус» обжаловал приговор по выплате Роналду 9,8 млн евро за задержку зарплаты в пандемию

У португальца было тайное соглашение с туринским клубом, позволяющее «Ювентусу» отложить выплату зарплаты в период пандемии коронавируса. Впоследствии форвард обратился в суд, добиваясь перечисления ему 19,9 млн евро. По итогам разбирательств туринцев обязали заплатить своему бывшему игроку 9,77 млн плюс 9% с учетом инфляции.