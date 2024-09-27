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«Ювентус» обжаловал приговор по выплате Роналду 9,8 млн евро за задержку зарплаты в пандемию

У португальца было тайное соглашение с туринским клубом, позволяющее «Ювентусу» отложить выплату зарплаты в период пандемии коронавируса. Впоследствии форвард обратился в суд, добиваясь перечисления ему 19,9 млн евро.

У португальца было тайное соглашение с туринским клубом, позволяющее «Ювентусу» отложить выплату зарплаты в период пандемии коронавируса. Впоследствии форвард обратился в суд, добиваясь перечисления ему 19,9 млн евро. По итогам разбирательств туринцев обязали заплатить своему бывшему игроку 9,77 млн плюс 9% с учетом инфляции.

"Организация незамедлительно выплатила эту сумму бывшему футболисту в финансовом году — 2023/24.

26 сентября «Ювентус» подал апелляцию, оспаривающую эту решение, в Суд Турина, секцию по трудовым вопросам«, — говорится в заявлении “бьянконери”.

Роналду выбил из «Юве» 9,8 млн евро. Это часть зарплаты, замороженной в пандемию.