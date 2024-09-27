Сульшер о Роналду в «МЮ»: «Не могли уступить его «Сити», он забил бы больше Холанда. Но трансфер повлиял на команду, некоторые игроки могли почувствовать себя менее важными»

Когда он уходил из «Ювентуса», мы не могли уступить его «Манчестер Сити», потому что он забьет больше, чем сейчас у Эрлинга Холанда, наверное.
Так что я разговариваю с Роналду, и мы привозим его в «МЮ». Но это, возможно, повлияло на всю команду, на атмосферу в коллективе. Возможно, некоторые игроки стали чувствовать себя менее важными, потому что, в конце концов, приехала одна из главных мировых звезд.
Он хорошо играл, стал лучшим бомбардиром в том сезоне, забив 24 гола или около того. Но спустя 10 недель [после трансфера] меня уволили«, — заявил бывший главный тренер “МЮ”.