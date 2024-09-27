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Сульшер о Роналду в «МЮ»: «Не могли уступить его «Сити», он забил бы больше Холанда. Но трансфер повлиял на команду, некоторые игроки могли почувствовать себя менее важными»

«Криштиану – один из лучших футболистов мира последних 15 лет. Я играл с ним, он играл за «Манчестер Юнайтед» при мне.

Когда он уходил из «Ювентуса», мы не могли уступить его «Манчестер Сити», потому что он забьет больше, чем сейчас у Эрлинга Холанда, наверное.

Так что я разговариваю с Роналду, и мы привозим его в «МЮ». Но это, возможно, повлияло на всю команду, на атмосферу в коллективе. Возможно, некоторые игроки стали чувствовать себя менее важными, потому что, в конце концов, приехала одна из главных мировых звезд.

Он хорошо играл, стал лучшим бомбардиром в том сезоне, забив 24 гола или около того. Но спустя 10 недель [после трансфера] меня уволили«, — заявил бывший главный тренер “МЮ”.