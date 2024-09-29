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ФИФА назвала место проведения финала новоформатного клубного ЧМ 2025 года

Финал новоформатного клубного чемпионата мира 2025 года пройдет в Нью-Джерси.

Источник: ФИФА

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Финал клубного чемпионата мира 2025 года в США примет арена «Метлайф-стэдиум» в штате Нью-Джерси, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

ФИФА утвердила список из 12 стадионов, что примут матчи турнира. В список вошла домашняя арена «Атланты Юнайтед», за которую выступает российский футболист Алексей Миранчук, а также стадионы в Майами, Цинциннати, Нэшвилле, Шарлотт, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Сиэтле, Вашингтоне и две арены в Орландо.

Клубный чемпионат мира, который впервые состоится в новом формате, пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года. В турнире примут участие 12 клубов из Европы, 6 клубов из Южной Америки, по 4 клуба из Северной Америки, Африки и Азии, еще один из Океании и один представитель США как страны — хозяйки турнира.