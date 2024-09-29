ФИФА назвала место проведения финала новоформатного клубного ЧМ 2025 года

Клубный чемпионат мира, который впервые состоится в новом формате, пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года. В турнире примут участие 12 клубов из Европы, 6 клубов из Южной Америки, по 4 клуба из Северной Америки, Африки и Азии, еще один из Океании и один представитель США как страны — хозяйки турнира.