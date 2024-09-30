Конте о чемпионских амбициях «Наполи»: «Реальность говорит, что мы еще далеки от высоких достижений. От меня многого ждут, но есть команды, опережающие нас по многим причинам»

"Я всегда говорю, что у нас есть преимущество в том, что мы можем тренироваться всю неделю, но недостаток в том, что наш состав не такой конкурентоспособный, как у тех, кто играет в еврокубках. Тем не менее, мы стараемся работать, чтобы питать мечты, ведь они тоже могут сбыться, но я должен учитывать реальность, а она говорит о том, что мы очень далеки от высоких достижений. Мы должны упорно трудиться в каждом матче, как сегодня, когда нам пришлось сильно попотеть, чтобы заработать эти очки.