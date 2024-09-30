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Аршавин о Караваеве: «Я вообще против извинений за игру в футбол — была просто техническая ошибка»

На 88-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (2:0) скидка защитника гостей вратарю Евгению Латышонку была перехвачена форвардом «быков» Джоном Кордобой, что привело к первому голу хозяев.

Источник: Sports

На 88-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (2:0) скидка защитника гостей вратарю Евгению Латышонку была перехвачена форвардом «быков» Джоном Кордобой, что привело к первому голу хозяев. После игры Караваев извинился перед болельщиками и «Зенитом».

"Я вообще против извинений за игру в футбол, потому что все совершают ошибки. Тогда можно после каждой игры всем футболистам извиняться.

Можно попросить прощения за игру спустя рукава, за недостаточную самоотдачу, но у Караваева была просто техническая ошибка. Также хорошо прочитал эпизод Кордоба«, — сказал заместитель гендиректора “Зенита”.