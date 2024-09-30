Симеоне про 1:1 с «Реалом»: «Инцидент с приостановкой матча пошел “Атлетико” на пользу — мы заиграли по-другому и заслужили ничью»

Мы заслужили ничью в матче, в котором не было много остроты в штрафных площадях«, — сказал главный тренер “Атлетико”.
«Атлетико» вырвал у «Реала» ничью на 90+5. Симеоне удачно пошел ва-банк после скандала с фанатами.
«Игра проходила не так, как мы ожидали. Во втором тайме, после того как “Реал” забил, мы играли хорошо. Инцидент [с приостановкой матча] пошел нам на пользу — мы сумели вернуться в игру и заиграли по-другому.
Мы заслужили ничью в матче, в котором не было много остроты в штрафных площадях«, — сказал главный тренер “Атлетико”.
«Атлетико» вырвал у «Реала» ничью на 90+5. Симеоне удачно пошел ва-банк после скандала с фанатами.