Биджиев про 0:1 от «Динамо»: «Давления больше было со стороны Махачкалы, но от этого не легче. Могли хладнокровнее распорядиться с мячом»

Динамовцы забили хороший мяч, а наши ситуации мы не смогли реализовать. Давления больше было с нашей стороны, но от этого не легче. Мы могли где‑то хладнокровнее распорядиться с мячом. А матч получился боевым, добавить больше нечего«, — сказал главный тренер махачкалинского “Динамо”.