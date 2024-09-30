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Биджиев про 0:1 от «Динамо»: «Давления больше было со стороны Махачкалы, но от этого не легче. Могли хладнокровнее распорядиться с мячом»

"Матч был сложным для двух команд, было очень много борьбы, было много желания победить. Считаю, что наши ребята проявили себя достаточно хорошо.

Источник: Sports

Динамовцы забили хороший мяч, а наши ситуации мы не смогли реализовать. Давления больше было с нашей стороны, но от этого не легче. Мы могли где‑то хладнокровнее распорядиться с мячом. А матч получился боевым, добавить больше нечего«, — сказал главный тренер махачкалинского “Динамо”.