Сычев о Соболеве: «Будет забивать, отдавать, выкладываться на поле — фанаты “Зенита” все простят и примут его»

«Самое главное, что эта эпопея завершилась и Соболев снова играет. Александр — сильный форвард. Я уверен, он проявит себя в “Зените”. Характер у Соболева есть, он со всеми трудностями справится. Каждый человек — хозяин своих слов.
Александр познает сейчас то, что он сам сказал. Только голами и отношением к делу он сможет изменить отношение болельщиков «Зенита» к себе. Если будет забивать мячи, отдавать передачи, выкладываться на поле, тогда фанаты «Зенита» все простят и примут его", — сказал экс-игрок сборной России.