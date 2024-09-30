Сычев о Соболеве: «Будет забивать, отдавать, выкладываться на поле — фанаты “Зенита” все простят и примут его»

Александр познает сейчас то, что он сам сказал. Только голами и отношением к делу он сможет изменить отношение болельщиков «Зенита» к себе. Если будет забивать мячи, отдавать передачи, выкладываться на поле, тогда фанаты «Зенита» все простят и примут его", — сказал экс-игрок сборной России.